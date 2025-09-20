Vapaj iz Ukrajine: Hitno!

Svaki novi ruski napad potvrđuje da Ukrajini hitno trebaju dodatni sistemi protvvazdušne odbrane (PVO) izjavila je premijerka Ukrajine Julija Sviredenko i pozvala na međunarodne akcije koje mogu da zaustave rat protiv Rusije.

"Tokom prethodne noći Rusija je ponovo izvela masovnu agresiju raketama i dronovima na Ukrajinu, a desetine raketa i stotine bespilotnih letelica bile su usmerene ka ukrajinskim gradovima i selima", navela je Sviridenko u objavi na društvenoj mreži Telegram. Sviredenko je istakla da Rusija svesno napada civilnu infrastrukturu i nevine ljude, što je "namerni teror", preneo je Ukrinform. "Naši zaštitnici su ponovo zaštitili nebo i spasili stotine života. Hvala im na