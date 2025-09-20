Brutalni ruski napadi sa zemlje i iz vazduha! Napadnut vojno-industrijski kompleks u Ukrajini: Samo tokom noći lansirano 580 dronova, ima mrtvih

Blic pre 57 minuta
Brutalni ruski napadi sa zemlje i iz vazduha! Napadnut vojno-industrijski kompleks u Ukrajini: Samo tokom noći lansirano 580…

Ruske oružane snage izvele su veliki napad na ukrajinske objekte vojno-industrijskog kompleksa, između ostalog ciljanjem preduzeća koja rade na razvoju operativno-taktičkog raketnog sistema "sapsan", saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Prema zvaničnom saopštenju, napadi su izvedeni kombinacijom oružja velikog dometa i preciznog dejstva, iz vazduha i sa zemlje, kao i korišćenjem udarnih dronova, prenela je RIA Novosti. Među ciljevima su proizvodnja: U saopštenju je navedeno da su "svi određeni ciljevi pogođeni". Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je tokom noći, Rusija izvela veliki napad na Ukrajinu, lansirajući oko 580 dronova i 40 raketa, u kojem su poginule tri osobe. Prema
