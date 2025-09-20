Estonija traži NATO konsultacije posle upada Rusije u vazdušni prostor

BBC News pre 57 minuta | Jaroslav Lukiv -

File photo Ruski MiG-31

Estonija je zatražila konsultacije sa drugim članicama NATO nakon što su ruski ratni avioni u petak povredili njen vazdušni prostor.

Tri ruska borbena aviona MiG-31 „ušla su u estonski vazdušni prostor bez dozvole i ostala tamo ukupno 12 minuta“ 19. septembra iznad Finskog zaliva.

Italija, Finska i Švedska su podigle avione u okviru misije NATO kako bi ojačale svoj istočni bok.

„Ovo je još jedan primer nepromišljenog ruskog ponašanja i sposobnosti NATO da odmah reaguje, izjavila je Alison Hart, portparolka alijanse.

Rusija je negirala da je povredila estonski vazdušni prostor.

Međutim, tenzije su u poslednje vreme eskalirale, nakon što su Poljska i Rumunija objavile da je Rusija narušila njihov vazdušni prostor.

Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da je pozvalo ruskog otpravnika poslova da uloži protest, dok je visoka diplomatkinja Evropske unije Kaja Kalas opisala upad kao „izuzetno opasnu provokaciju“.

Ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna rekao je da je upad u petak bio „neviđeno drzak“.

„Sve opsežnije testiranje granica i rastuća agresivnost Rusije moraju se suočiti sa jačim političkim i ekonomskim pritiskom“, saopštio je.

Ministar je dodao da je Rusija već četiri puta narušila vazdušni prostor Estonije u 2025. godini.

Član 4 NATO sporazuma formalno pokreće hitne konsultacije unutar 32-člane alijanse, koja povezuje SAD i mnoge evropske zemlje u kolektivnoj odbrani.

Ovo je drugi put ovog meseca da je članica NATO-a zatražila konsultacije po članu 4.

Poljska je to učinila 10. septembra nakon što su ruski dronovi ušli u njen vazdušni prostor.

Estonska premijerka Kristen Mihal izjavila je da „odgovor NATO-a na svaku provokaciju mora biti jedinstven i snažan“.

„Smatramo da je neophodno konsultovati se sa našim saveznicima kako bismo osigurali zajedničku svest o situaciji i dogovorili se o našim sledećim zajedničkim koracima“, rekla je Mihal.

Predsednik SAD Donald Tramp je u petak rekao: „Ne volim to. Ne volim kada se to desi. To bi mogao da bude veliki problem.“

Zvaničnici su rekli da su ruski avioni ušli u njihov vazdušni prostor sa severoistoka i da su ih finski avioni presreli iznad Finskog zaliva.

Jednom kada su ušli u estonski vazdušni prostor, italijanski avioni F-35, sa sedištem u Estoniji, raspoređeni su u okviru NATO misije Baltičke vazdušne policije da isprate avione.

Vlada Estonije je saopštila da ruski avioni nisu imali planove leta, da su im transponderi bili isključeni i da nisu imali dvosmernu radio komunikaciju sa estonskom kontrolom leta.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su avioni bili na „planiranom letu... u strogom skladu sa međunarodnim propisima o vazdušnom prostoru i da nisu prešli granice drugih država, što je potvrđeno objektivnim praćenjem“.

Navodi se da su leteli iznad neutralnih baltičkih voda, više od tri kilometra od ostrva Vajndlo, koje pripada Estoniji.

Tenzije između vojnog saveza NATO i Rusije su se pojačale otkako je Moskva pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu 2022. godine.

Prošle nedelje, Poljska i Rumunija - obe članice NATO-a - saopštile su da su ruski dronovi narušili njihov vazdušni prostor.

Poljska vojska je saopštila da je oborila najmanje tri ruska drona, a premijer Donald Tusk je rekao da je zabeležen ulazak 19 dronova u poljski vazdušni prostor.

Rusija je insistirala da incident nije bio nameran, a njeno Ministarstvo odbrane je saopštilo da „nije bilo planova“ za ciljanje objekata na poljskom tlu.

Belorusija, bliski ruski saveznik, saopštila je da su dronovi koji su ušli u poljski vazdušni prostor bili slučajnost, nakon što su im navigacioni sistemi bili ometani.

Nekoliko dana kasnije, rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je otkrilo ruski dron, kada su dva aviona F-16 nadgledala granicu zemlje sa Ukrajinom, posle „ruskih vazdušnih napada na ukrajinsku infrastrukturu na Dunavu“.

Ministarstvo je saopštilo da je dron kasnije nestao sa radara.

Rusija nije komentarisala prijavljeni upad u rumunski vazdušni prostor.

Kao odgovor na ruske upade u Poljsku i Rumuniju, NATO se obavezao da će premestiti trupe i borbene avione ka istoku.

Avioni iz Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Danske učestvuju u misijama protivvazdušne odbrane iznad Poljske u pokušaju da ojačaju istočni bok alijanse.

(BBC News, 09.20.2025)