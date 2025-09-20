Kašnjenja na evropskim aerodromima zbog sajber napada

BBC News pre 2 sata | Maja Dejvis - and Džo Tajdi -

Reuters Redovi ispred aerodroma u Dablinu, Irska u subotu popodne

Glavni evropski aerodromi, među kojima su Brisel, Berlin i londonski Hitrou, bili su u subotu pogođeni „sajber napadima“ koji su uticali na automatizovane sisteme za prijavu, ostavljanje prtljaga i izazvali kašnjenja.

„Svesni smo poremećaja u našem softveru na odabranim aerodromima“, saopštio je dobavljač aerodromskih usluga Collins Aerospace .

Najmanje tri prometna evropska avio-čvorišta prijavila su da se suočavaju sa poremećajima i upozorila na kašnjenja i otkazivanja letova.

„Uticaj je ograničen na elektronsku prijavu putnika i ostavljanje prtljaga i može se ublažiti ručnim operacijama prijave“, dodali su iz kompanije Collins Aerospace .

Najmanje 10 letova je otkazano sa aerodroma u Briselu, a još 17 je odloženo za više od sat vremena nakon što je sistem pogođen „sajber napadom“ tokom noći u petak, saopštio je aerodrom.

Problem nije rešen do subote ujutru i imao je „veliki uticaj“ na red letenja.

Agencija za nadzor vazduhoplovstva Evrokontrol saopštila je da je od avio-kompanija zatraženo da otkažu polovinu svojih letova do i od aerodroma od subote do ponedeljka zbog incidenta.

BBC saznaje da Britiš ervejz radi normalno koristeći bekap sistem, ali da je većina drugih avio-kompanija koje lete sa Hitroua pogođena.

Stotine letova je odloženo na aerodromima tokom subote, prema podacima servisa za praćenje letova FlightAware.

Collins Aerospace je saopštio da „aktivno radi na rešavanju problema i što bržem vraćanju pune funkcionalnosti našim klijentima“.

Kompanija za vazduhoplovnu tehnologiju, koja je specijalizovana za digitalne usluge i usluge obrade podataka, je podružnica američke vazduhoplovne i odbrambene grupe RTX (ranije Rejteon).

Reuters Putnici na aerodromu Hitrou prijavljuju višesatna kašnjenja i duge redove pri prijavi

Turistički novinar Sajmon Kalder rekao je da je „svaki poremećaj potencijalno ozbiljan“ na londonski Hitrou, s obzirom na to da je to najprometniji aerodrom u Evropi, i da je „kontrola odlazaka zaista složen posao“.

On je za BBC rekao: „Sve ove stvari su međusobno povezane, tako da je mali problem u Briselu, u Berlinu... ljudi počinju da propuštaju veze, avioni, putnici i piloti nisu tamo gde bi trebalo da budu, i stvari mogu postati dosta gore pre nego što se poboljšaju.“

Reuters Dugi redovi na aerodromu u Briselu

Sajber napadi i tehnološki prekidi poremetili su rad na aerodromima širom sveta poslednjih godina, od Japana do Nemačke, jer se vazdušni saobraćaj sve više oslanja na onlajn, međusobno povezane sisteme, podseća agencija Frans pres (AFP).

Sektor vazduhoplovstva zabeležio je povećanje sajber napada od 600 procenata od 2024. do 2025. godine, prema izveštaju francuske vazduhoplovne kompanije Tales iz juna.

„Od avio-kompanija i aerodroma do navigacionih sistema i dobavljača, svaka karika u lancu je ranjiva na napad“, upozorava se u izveštaju, naglašavajući da je strateški i ekonomski važan sektor postao „glavna meta“ za sajber napade.

Prošlog jula, australijska avio-kompanija Kvantas bila je meta hakera, koji su provalili u sistem koji sadrži osetljive podatke o šest miliona njenih kupaca.

Prošlog septembra globalni pad IT sistema zbog neispravnog ažuriranja softvera firme za sajber bezbednost Kraudstrajk izazvao je poremećaj u avijaciji, prizemljujući letove širom SAD.

Analitičari su tada rekli da je incident pokazao kako industrija može biti ranjiva na probleme sa digitalnim sistemima.

U decembru 2024. godine, Japan erlajns je takođe bio meta.

Masovni globalni pad IT sistema u julu 2024. godine, koji nije bio rezultat sajber napada, izazvao je haos na aerodromima, od kojih su neki obustavili sve letove, dok su drugi pribegli ručnom prijavljivanju, što je rezultiralo povećanjem redova i frustriranim putnicima.

Uzroci pada sistema još uvek nisu do kraja poznati, a kompanija Collins Aerospace još uvek nije komentarisala razloge hakerskog napada.

