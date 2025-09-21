Izrael nastavio napade na Gazu, poginuo najmanje 91 Palestinac

RTS pre 5 minuta
Izrael nastavio napade na Gazu, poginuo najmanje 91 Palestinac

Izraelska vojska nastavila je napade na Gazu tokom jučerašnjeg dana, a u udarima je poginuo najmanje 91 Palestinac, uključujući civile koji su bežali iz grada Gaze, saopštile su zdravstvene vlasti Gaze. Katar zahteva izvinjenje od Izraela zbog napada u Dohi.

Kako je navedeno, najmanje 76 poginulih su iz grada Gaze, na koji Izrael izvodi pojačanu vazdušnu i kopnenu ofanzivu, primoravajući stanovnike da pređu u oblasti na jugu, gde će biti koncentrisani, prenosi jutros Al Džazira. Izraelske snage su, navodi se u izveštaju, bombardovale stambene objekte, škole pretvorene u skloništa, šatore u kojima žive raseljeni, kao i kamion koji je prevozio ljude koji su pokušavali da pobegnu iz grada Gaze po nalogu vojske. Hamas je
