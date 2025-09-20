Tenzije na istoku Evrope: Estonija aktivirala Član 4. Nato-a nakon upada ruskih dronova u njen vazdušni prostor, evo šta sada sledi

Blic pre 1 sat
Tenzije na istoku Evrope: Estonija aktivirala Član 4. Nato-a nakon upada ruskih dronova u njen vazdušni prostor, evo šta sada…

Zemlje NATO-a planiraju da se sastanu početkom sledeće nedelje kako bi razgovarale o kršenju estonskog vazdušnog prostora koji su povredila tri ruska borbena aviona, kako je izvestila Estonija, rekao je danas portparol alijanse za DPA.

Konsultacije će se održati u skladu sa Članom 4 Severnoatlantskog sporazuma, rekao je on, bez navođenja konkretnog datuma za razgovore. Član 4 NATO-a predviđa razgovore među saveznicima ako članica smatra da je njen "teritorijalni integritet, politička nezavisnost ili bezbednost" ugrožena. Estonija je zatražila konsultacije nakon što je u petak ujutru bez ovlašćenja otkrila tri ruska borbena aviona MIG-31 u svom vazdušnom prostoru. Rusija je negirala estonsku
