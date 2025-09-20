Vojna parada 2025: Sve je spremno za početak defilea: Učestvuje više od 10.000 ljudi, ulaz je besplatan (foto)

Blic pre 21 minuta
Vojna parada 2025: Sve je spremno za početak defilea: Učestvuje više od 10.000 ljudi, ulaz je besplatan (foto)

Vojna parada "Snaga jedinstva 2025" održava se danas u Beogradu, a ispred Palate "Srbija" sve je spremno za defile. Na paradi je angažovano 10.000 učesnika, a pored prikaza svog umeća, pripadnici Vojske Srbije razviće i srpsku zastavu dugu 300 metara.

Građani Srbije danas će videti defile ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile, nalet vazduhoplova, kao i prikaz dela sposobnosti Vojske Srbije, dok će pripadnici Garde izvesti egzercir. U naletu ešelona vazduhoplovnih jedinica učestvovaće svi tipovi vazduhoplova poput MiG-29, "orao", C-295 CASA, Mi-35M i H-145. Brigadni general Željko Furundžić, komandant Garde, rekao je da
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Studenti u blokadi se okupili na Novom Beogradu povodom vojne parade

Studenti u blokadi se okupili na Novom Beogradu povodom vojne parade

Blic pre 20 minuta
BLOG Žandarmerija oslobodila opkoljene građane i studente, oni uzvikivali „ko ne skače, taj je ćaci“: Skok padobranca za kraj…

BLOG Žandarmerija oslobodila opkoljene građane i studente, oni uzvikivali „ko ne skače, taj je ćaci“: Skok padobranca za kraj Vojne parade

Nova pre 56 minuta
Skandal na vojnoj paradi – „napadač“ u žutom prsluku aluzija na studente

Skandal na vojnoj paradi – „napadač“ u žutom prsluku aluzija na studente

Rešetka pre 5 minuta
Padobranskim skokom završena vojna parada: Žadarmerija oslobodila potisnute studente i građane (FOTO/VIDEO)

Padobranskim skokom završena vojna parada: Žadarmerija oslobodila potisnute studente i građane (FOTO/VIDEO)

Danas pre 1 sat
Đurić: Srbija nikad nikog neće ugroziti, ali će uvek moći da se brani i odbrani

Đurić: Srbija nikad nikog neće ugroziti, ali će uvek moći da se brani i odbrani

Vesti online pre 1 sat
Đurić: Srbija nikad nikog neće ugroziti, ali će uvek moći da se brani i odbrani

Đurić: Srbija nikad nikog neće ugroziti, ali će uvek moći da se brani i odbrani

Euronews pre 1 sat
Srbija predstavila naoružanje, francuski "rafali" prvi put na nebu iznad Beograda

Srbija predstavila naoružanje, francuski "rafali" prvi put na nebu iznad Beograda

Bloomberg Adria pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeVojna paradaMiG 29Vojska Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Šta nam je pokazala parada – da li je vojska na strani naroda ili režima?

Šta nam je pokazala parada – da li je vojska na strani naroda ili režima?

Danas pre 31 minuta
Održana vojna parada "Snaga jedinstva" - 10.000 učesnika, prikazano naoružanje, Rafal i Migovi iznad Beograda

Održana vojna parada "Snaga jedinstva" - 10.000 učesnika, prikazano naoružanje, Rafal i Migovi iznad Beograda

RTV pre 46 minuta
Vojna parada 2025: Sve je spremno za početak defilea: Učestvuje više od 10.000 ljudi, ulaz je besplatan (foto)

Vojna parada 2025: Sve je spremno za početak defilea: Učestvuje više od 10.000 ljudi, ulaz je besplatan (foto)

Blic pre 21 minuta
Studenti u blokadi se okupili na Novom Beogradu povodom vojne parade

Studenti u blokadi se okupili na Novom Beogradu povodom vojne parade

Blic pre 20 minuta
Vučić: Vojnoj paradi u Beogradu prisustvovalo 47.000 ljudi, protestovalo 237

Vučić: Vojnoj paradi u Beogradu prisustvovalo 47.000 ljudi, protestovalo 237

Nova pre 51 minuta