Vojna parada 2025: Sve je spremno za početak defilea: Učestvuje više od 10.000 ljudi, ulaz je besplatan (foto)

Vojna parada "Snaga jedinstva 2025" održava se danas u Beogradu, a ispred Palate "Srbija" sve je spremno za defile. Na paradi je angažovano 10.000 učesnika, a pored prikaza svog umeća, pripadnici Vojske Srbije razviće i srpsku zastavu dugu 300 metara.

Građani Srbije danas će videti defile ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile, nalet vazduhoplova, kao i prikaz dela sposobnosti Vojske Srbije, dok će pripadnici Garde izvesti egzercir. U naletu ešelona vazduhoplovnih jedinica učestvovaće svi tipovi vazduhoplova poput MiG-29, "orao", C-295 CASA, Mi-35M i H-145. Brigadni general Željko Furundžić, komandant Garde, rekao je da