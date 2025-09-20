Predsednik Vučić uručuje odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Ceremonija uručenja odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave počela je u 15 časova u Palati "Srbija" intoniranjem himne "Bože pravde". Prenos na RTS1.

Odlikovan Slobodan Kanjevac za afirmaciju srpske kulture i nauke Karađorđevom zvezdom drugog reda odlikovan je predsednik Srpskog filozofskog društva Slobodan Kanjevac. Opširnije Kraće Odlikovanje Milisavu R. Đeniću Karađorđeva zvezda drugog stepena pripala je Milisavu R. Đeniću za naročite zasluge i postignute rezultate u javnim i kulturnim delatnostima. Đenić je hroničar zlatiborskog kraja i autor 20 knjiga, sabrao je imena svih boraca Balkanskih ratova i Velikog