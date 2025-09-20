Predsednik Vučić uručuje odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

RTS pre 17 minuta
Predsednik Vučić uručuje odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Ceremonija uručenja odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave počela je u 15 časova u Palati "Srbija" intoniranjem himne "Bože pravde". Prenos na RTS1.

Odlikovan Slobodan Kanjevac za afirmaciju srpske kulture i nauke Karađorđevom zvezdom drugog reda odlikovan je predsednik Srpskog filozofskog društva Slobodan Kanjevac. Opširnije Kraće Odlikovanje Milisavu R. Đeniću Karađorđeva zvezda drugog stepena pripala je Milisavu R. Đeniću za naročite zasluge i postignute rezultate u javnim i kulturnim delatnostima. Đenić je hroničar zlatiborskog kraja i autor 20 knjiga, sabrao je imena svih boraca Balkanskih ratova i Velikog
Vučić uručio odlikovanja povodom Dana jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Mesarović: Vojna parada je bila veličanstvena, Srbija ima jaku vojsku koja uliva sigurnost

Uživo Vučić uručuje odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave (video)

Reakcije nakon vojne parade: Za Vučića ponos Srbije, deo opozicije kritikuje

Milivojević (DS): Vojna parada u Beogradu pokazuje da je vlast izgubila ugled i kredibilitet u svetu

Vučić uručio odlikovanja: "Snagu crpimo iz korena uraslih u otadžbinu, dužni smo da je sačuvamo"

„Snaga jedinstva“: Policija studentima preprečila put do vojne parade

Vučić uručio odlikovanja povodom Dana jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Mesarović: Vojna parada je bila veličanstvena, Srbija ima jaku vojsku koja uliva sigurnost

AP: Srbija predstavila tenkove, avione i raketne sisteme

