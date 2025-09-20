Gutereš: Ne treba da se osećamo zastrašeno izraelskim pretnjama

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš (Guterres) izjavio je danas da svet ne treba da se oseća zastrašeno izraelskim pretnjama odmazdom zbog priznavanja palestinske državnosti ili politike koja podržava Palestince. „Izraelska vlada je konstantno napredovala sa merama da potpuno uništi Pojas Gaze i sprovede podmukle pripajanje Zapadne obale„, rekao je Gutereš za Frans pres. Sa priznanjem palestinske države, planiranim za ponedeljak na samitu UN od Francuske i