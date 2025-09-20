Jovanović (CLS): Preko projekta Beograd pametan grad – do paralelne službe bezbednosti

Jovanović (CLS): Preko projekta Beograd pametan grad – do paralelne službe bezbednosti
Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da je projekat Beograd pametan grad, najbolje čuvana tajna ove gradske vlasti i sve što se podvede pod njega volšebno je oslobođeno Zakona o javnim nabavkama i obaveze javnosti rada gradske uprave. „Upravo preko ovog projekta je uspostavljena ‘platforma za bezbednost’ škola i vrtića u Beogradu, i dat posao konzorcijumu na čelu sa firmom ‘Atlas Security doo’ za čak 8,7 milijardi dinara, bez PDV-a. Sve ovo bez
