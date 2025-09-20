Kolaps na aerodromima širom Evrope! Otkazani letovi zbog hakerskih napada

Dnevnik pre 1 sat
Kolaps na aerodromima širom Evrope! Otkazani letovi zbog hakerskih napada

Letovi su odloženi i otkazani na nekoliko evropskih aerodroma nakon hakerskih napada na sisteme čekiranja i ukrcavanja.

Kompanija „Kolins erospejs“ (Collins Aerospace), koja pruža usluge za više avio-kompanija širom sveta, navodno "ima tehnički problem koji može prouzrokovati kašnjenja za putnike u odlasku". Na udaru su aerodromi Hitrou u Londonu, u Briselu i Berlinu, a putnicima se savetuje da provere status svojih letova sa avio-kompanijama pre nego što stignu na aerodrom. "Iako dobavljač radi na brzom rešavanju problema, savetujemo putnicima da provere status svog leta sa svojom
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Zbog cyber napada poremećen rad na nekoliko evropskih aerodroma

Zbog cyber napada poremećen rad na nekoliko evropskih aerodroma

Slobodna Evropa pre 3 minuta
Ako putujete ovde, proverite status leta, moguća kašnjenja i otkazivanje zbog sajber napada

Ako putujete ovde, proverite status leta, moguća kašnjenja i otkazivanje zbog sajber napada

Blic pre 18 minuta
Kašnjenja i otkazivanje letova na aerodromu u Briselu i Berlinu zbog sajber napada

Kašnjenja i otkazivanje letova na aerodromu u Briselu i Berlinu zbog sajber napada

NIN pre 18 minuta
Kašnjenje i otkazivanje letova u Berlinu i Briselu zbog sajber napada

Kašnjenje i otkazivanje letova u Berlinu i Briselu zbog sajber napada

Euronews pre 7 minuta
Otkazani letovi širom Evrope! Drama na aerodromima: Žestok hakerski napad totalno poremetio sistem

Otkazani letovi širom Evrope! Drama na aerodromima: Žestok hakerski napad totalno poremetio sistem

Blic pre 1 sat
Hakerski napadi na aerodromima širom Evrope: Otkazani i odloženi brojni letovi, pojavili se problemi sa sistemima čekiranja i…

Hakerski napadi na aerodromima širom Evrope: Otkazani i odloženi brojni letovi, pojavili se problemi sa sistemima čekiranja i ukrcavanja!

Kurir pre 48 minuta
Haos na aerodromima u Berlinu i Briselu Napad je u toku, brojni letovi otkazani, sistem je pao!

Haos na aerodromima u Berlinu i Briselu Napad je u toku, brojni letovi otkazani, sistem je pao!

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BriselAerodromLondonBerlin

Svet, najnovije vesti »

CMG: Rargovor Si Đinpinga sa Trampom bio pragmatičan i konstruktivan

CMG: Rargovor Si Đinpinga sa Trampom bio pragmatičan i konstruktivan

Beta pre 13 minuta
Hag bez struje: Više od 32.000 domaćinstava bilo u mraku, sumnja se da je ovo uzrok masivne havarije

Hag bez struje: Više od 32.000 domaćinstava bilo u mraku, sumnja se da je ovo uzrok masivne havarije

Blic pre 12 minuta
Zbog cyber napada poremećen rad na nekoliko evropskih aerodroma

Zbog cyber napada poremećen rad na nekoliko evropskih aerodroma

Slobodna Evropa pre 3 minuta
Ako putujete ovde, proverite status leta, moguća kašnjenja i otkazivanje zbog sajber napada

Ako putujete ovde, proverite status leta, moguća kašnjenja i otkazivanje zbog sajber napada

Blic pre 18 minuta
Kašnjenja i otkazivanje letova na aerodromu u Briselu i Berlinu zbog sajber napada

Kašnjenja i otkazivanje letova na aerodromu u Briselu i Berlinu zbog sajber napada

NIN pre 18 minuta