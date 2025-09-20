Kašnjenja na evropskim aerodromima zbog sajber napada

Kašnjenja na evropskim aerodromima zbog sajber napada
Reuters Redovi ispred aerodroma u Dablinu, Irska u subotu popodne Glavni evropski aerodromi, među kojima su Brisel, Berlin i londonski Hitrou, bili su u subotu pogođeni „sajber napadima“ koji su uticali na automatizovane sisteme za prijavu, ostavljanje prtljaga i izazvali kašnjenja. „Svesni smo poremećaja u našem softveru na odabranim aerodromima“, saopštio je dobavljač aerodromskih usluga Collins Aerospace. Najmanje tri prometna evropska avio-čvorišta prijavila su
