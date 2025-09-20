"Uzmi račun i pobedi": Izvučeni dobitnici u novom krugu nagradne igre

U prvom izvlačenju novog kruga nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2025" srećnim dobitnicima dodeljena su dva električna automobila "fijat panda la prima" i stan u naselju "Zemunske kapije".

Srećni dobitinik električnog automobila "fijat panda la prima" je Slobodan Đorđević. Račun vrednosti 1.100 dinara plaćen je u Staroj Pazovi. Drugi električni automobil dobila je Milijana Kondić. Račun je plaćen u Zrenjaninu, a njegov iznos je 119,94 dinara. Srećni dobitnik stana od 91 metra kvadratnog u naselju "Zemunske kapije" Sanja Vujić. Kupovina vredna 400 dinara sa dobitnim računom alfanumeričkog koda AM 993099, obavljena je baš u Zemunu.