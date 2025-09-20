Izvučeni dobitinici električnog automobila i dupleksa u igri "Uzmi račun i pobedi"

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Izvučeni dobitinici električnog automobila i dupleksa u igri "Uzmi račun i pobedi"

BEOGRAD - U prvom izvlačenju novog ciklusa nagradne igra "Uzmi račun i pobedi" večeras su izvučena dva dobitnika električnog automobila "fijat panda la prima" Slobodan Đorđević i Milijana Kondić i dobitnica dupleksa u naselju Zemunske kapije Sanja Vujić.

Ona je kupovinu od 400 dinara izvršila u Zemunu, prenosi RTS. Slobodan Đorđević je uplatu od 1.100 dinara izvršio u Staroj Pazovi, dok je Milijana Kondić uplatu od 119 dinara obavila u Zrenjaninu. Dobitnike je izvukao atletičar Aleksa Kijanović. Nagradni fond uvećan je sa 10 automobila, i to sa pet hibridnih i pet električnih Fijat Grande Panda modela. Uz automobile, nagradni fond obuhvata pet stanova u Beogradu, u naselju Zemunske kapije, ukupne vrednosti 1,2
Ključne reči

AtletikaRTSFiatZrenjaninFijatZemunStara PazovaUzmi račun i pobedi

