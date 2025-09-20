Brazilac pre 20 godina igrao sa Dejanom Milovanovićem: Sedeo je pored srpskih legendi na komemoraciji

Stadion Crvene zvezde bio je mesto na kojem je u subotu u 11:00 održana komemoracija Dejanu Milovanoviću, legendarnom fudbaleru crveno-belih, kapitenu i dugogodišnjem mladom reprezentativcu naše zemlje.

Među prisutnima bilo je mnogo bivših i sadašnjih fudbalera, a govore su održali Boško Đurovski kao predsednik veteranske sekcije Zvezde, kum i jedan od najboljih prijatelja Miloš "Čava" Dimitrijević, a na kraju i Svetozar Mijailović kao predsednik kluba. Oproštaj od Dejana Milovanovića naterao je na najveći srpski stadion brojna velika imena domaćeg fudbala... Među njima bio je i jedan stranac, nekadašnji brazilski fudbaler koji je pre gotovo dve decenije nosio