Rusi ušli u Estoniju ilegalno: Turci ih upozoravali 10 puta, Amerika sve znala, koji je sledeći potez?

Talin je juče saopštio da su tri ruska borbena aviona MiG-31 ušla u estonski vazdušni prostor bez dozvole i tamo ostala ukupno 12 minuta. "Rusija je ove godine već četiri puta narušila estonski vazdušni prostor, što je samo po sebi neprihvatljivo, ali najnovije kršenje, tokom kojeg su tri borbena aviona ušla u naš vazdušni prostor, neviđeno je drsko“, rekao je ministar spoljnih poslova Margus Cahkna. Estonska vojska objasnila je da su ruske borbene avione presreli