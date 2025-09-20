Rusija digla dronove i rakete u stravičnom napadu na Ukrajinu: U akciji ima poginulih i povređenih, gore gradovi

Mondo pre 1 sat  |  Mila Matović
Rusija je sprovela veliki napad raketama i dronovima na ukrajinske gradove tokom noći, pri čemu je najmanje jedna osoba poginula, a 13 drugih povređeno, izvestile su vlasti.

Eksplozije su odjeknule u gradovima Pavlohrad i Mykolaiv oko 4:40 ujutro po lokalnom vremenu, kako su izvestile lokalne vlasti, tokom prvog talasa raketnih napada. Dodatne eksplozije naknadno su odjeknule u Dnipro-u, neposredno nakon 6 ujutro. U Dnjipropetrovskoj oblasti, regionalni guverner Serhij Lisak izvestio je da je jedna osoba poginula, a 13 povređeno u napadu na ovu oblast. Nekoliko visokih zgrada, domova i garaža bilo je oštećeno u Dnipro tokom napada.
