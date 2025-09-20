Zelenski: Rusija lansirala 40 raketa i 580 dronova na Ukrajinu, tri osobe poginule

N1 Info pre 4 sati  |  Beta/AFP
Zelenski: Rusija lansirala 40 raketa i 580 dronova na Ukrajinu, tri osobe poginule
Rusija je lansirala 40 raketa i oko 580 dronova na Ukrajinu u "masovnom napadu" u kojem su poginule troje ljudi, a desetine ranjene, objavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama. "Svaki takav napad ne odgovara vojnoj nužnosti, već namernoj ruskoj strategiji terorisanja civila i uništavanja naše infrastrukture", naveo je Zelenski, pozivajući saveznike Kijeva da isporuče više sistema protivvazdušne odbrane i uvedu dodatne sankcije
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

U Rusiji četiri osobe poginule od ukrajinskog napada, a u Ukrajini jedna od ruskog

U Rusiji četiri osobe poginule od ukrajinskog napada, a u Ukrajini jedna od ruskog

Nova pre 6 minuta
Zelenski rekao da će se sastati sa Trampom na marginama samita UN sledeće nedelje

Zelenski rekao da će se sastati sa Trampom na marginama samita UN sledeće nedelje

Danas pre 26 minuta
Zelenski rekao da će se sastati sa Trampom na marginama samita UN sledeće nedelje

Zelenski rekao da će se sastati sa Trampom na marginama samita UN sledeće nedelje

Novi magazin pre 1 sat
Zelenski: Rusija lansirala 40 raketa i 580 dronova na Ukrajinu, tri osobe poginule

Zelenski: Rusija lansirala 40 raketa i 580 dronova na Ukrajinu, tri osobe poginule

Beta pre 3 sata
Zelenski: Rusija lansirala 40 raketa i 580 dronova, troje poginulih

Zelenski: Rusija lansirala 40 raketa i 580 dronova, troje poginulih

Serbian News Media pre 4 sati
Zelenski: Tri poginula u ruskim napadima, Ukrajina nastavlja kontraofanzivu u Donbasu

Zelenski: Tri poginula u ruskim napadima, Ukrajina nastavlja kontraofanzivu u Donbasu

NIN pre 3 sata
Zelenski: Rusija lansirala 40 raketa i 580 dronova na Ukrajinu, tri osobe poginule

Zelenski: Rusija lansirala 40 raketa i 580 dronova na Ukrajinu, tri osobe poginule

Novi magazin pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaKijevVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

U Rusiji četiri osobe poginule od ukrajinskog napada, a u Ukrajini jedna od ruskog

U Rusiji četiri osobe poginule od ukrajinskog napada, a u Ukrajini jedna od ruskog

Nova pre 6 minuta
Trampova administracija nameće nova finansijska ograničenja Harvardu

Trampova administracija nameće nova finansijska ograničenja Harvardu

N1 Info pre 5 minuta
Kako je prošla Trampova poseta Velikoj Britaniji?

Kako je prošla Trampova poseta Velikoj Britaniji?

Danas pre 16 minuta
Zelenski će se sastati sa Trampom: Lideri Ukrajine i Amerike sutra u Njujorku na Generalnoj skupštini UN

Zelenski će se sastati sa Trampom: Lideri Ukrajine i Amerike sutra u Njujorku na Generalnoj skupštini UN

Blic pre 21 minuta
Military Watch: Ruske podmornice Jasenj-M sa Cirkonima velika pretnja zapadnim flotama

Military Watch: Ruske podmornice Jasenj-M sa Cirkonima velika pretnja zapadnim flotama

Pravda pre 16 minuta