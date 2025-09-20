Zelenski: Rusija lansirala 40 raketa i 580 dronova na Ukrajinu, tri osobe poginule

Rusija je lansirala 40 raketa i oko 580 dronova na Ukrajinu u "masovnom napadu" u kojem su poginule troje ljudi, a desetine ranjene, objavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama. "Svaki takav napad ne odgovara vojnoj nužnosti, već namernoj ruskoj strategiji terorisanja civila i uništavanja naše infrastrukture", naveo je Zelenski, pozivajući saveznike Kijeva da isporuče više sistema protivvazdušne odbrane i uvedu dodatne sankcije