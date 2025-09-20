Adriana Vilagoš na Svetskom prvenstvu u Tokiju: osmo mesto u finalu bacanja koplja

Naslovi.ai pre 2 sata

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš ostvarila je plasman u finale bacanja koplja sa najboljim rezultatom kvalifikacija, ali je u finalu zauzela osmo mesto.

Adriana Vilagoš je na Svetskom prvenstvu u Tokiju ostvarila najbolji rezultat kvalifikacija u bacanju koplja sa hicem od 66,06 metara, što joj je donelo plasman u finale i status jedne od glavnih favoritkinja za medalju. Finale je održano u subotu u 14:05 po srpskom vremenu.

U finalu, Vilagoš nije uspela da ponovi rezultat iz kvalifikacija, završivši na osmom mestu sa najboljim hicem od 61,29 metara. Prva dva pokušaja su joj bila slabija, što je uticalo na plasman, ali je uspela da se popravi u trećem i četvrtom pokušaju. Iako nije osvojila medalju, mlada atletičarka je pokazala zrelost i optimizam za budućnost.

Na prvenstvu su pored Vilagoš zapažene bile i druge discipline, kao što su bacanje kugle gde je zlato osvojila Holanđanka Džesika Šilder, kao i trke na 5000 metara i sedmoboj.