BLOG UŽIVO Žandarmerija oslobodila opkoljene građane i studente, oni uzvikivali „ko ne skače, taj je ćaci“: Skok padobranca za kraj Vojne parade

Nova pre 21 minuta  |  Autor: Sanja Radovanović
BLOG UŽIVO Žandarmerija oslobodila opkoljene građane i studente, oni uzvikivali „ko ne skače, taj je ćaci“: Skok padobranca za…

Dok se na prostoru oko Palate Srbija održava Vojna parada "Snaga jedinstva", nedaleko odatle u Bulevaru Mihajla Pupina pripadnici Žandarmerije sabili su grupu građana koji su, bez ikakvih transparenata želeli da prisustvuju toj svečanosti.

Reporterka Nova.rs javlja da zarobljeni građani ne mogu da prođu od obruča Žandarmerije i policije, te da je situacija krajnje neizvesna. Sve najnovije informacije u vezi sa današnjim aktivnostima pratite u BLOGU UŽIVO na Nova.rs. Vojna parada je završena skokom padobranaca iz helikoptera, sa visine između 1.500 i 2.000 metara. Jedan padobranac je nosio zastavu Republike Srbije, a drugi zastavu Vojske Srbije. Žandarmi koji su opkolili i napravili obruč ispred
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Održana vojna parada: Preleteli i francuski rafali, prikazan izraelski lanser raketa velikog dometa

Održana vojna parada: Preleteli i francuski rafali, prikazan izraelski lanser raketa velikog dometa

Beta pre 16 minuta
Vojna parada 2025: Defilovali svi ešaloni Vojske Srbije, neka oružja i letelice prikazane po prvi put: Leteli i bombarderi i…

Vojna parada 2025: Defilovali svi ešaloni Vojske Srbije, neka oružja i letelice prikazane po prvi put: Leteli i bombarderi i "rafali, učestvovalo 10.000 ljudi (foto, video)

Blic pre 21 minuta
Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

BBC News pre 6 minuta
Vojna parada 2025: Defilovali svi ešaloni Vojske Srbije, neka oružja i letelice prikazane po prvi put: Leteli i bombarderi i…

Vojna parada 2025: Defilovali svi ešaloni Vojske Srbije, neka oružja i letelice prikazane po prvi put: Leteli i bombarderi i "rafali, učestvovalo 10.000 ljudi (foto, video)

Blic pre 21 minuta
Predsednik Vučić uručuje odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Predsednik Vučić uručuje odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

RTS pre 6 minuta
Skup studenata u blokadi na Novom Beogradu povodom vojne parade

Skup studenata u blokadi na Novom Beogradu povodom vojne parade

RTS pre 21 minuta
Vojna parada i skup 'podrške vojsci' u Beogradu

Vojna parada i skup 'podrške vojsci' u Beogradu

Slobodna Evropa pre 6 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKošarkaCrna GoraRTSNovi SadSrpska napredna strankažandarmerijahelikopterVojna paradaVojska SrbijeBiljana StojkovićVladimir ŠtimacPredrag Voštinić

Društvo, najnovije vesti »

Pobunjeni univerzitet: reagovati na targetiranje Pavla Cicvarića na televiziji „Informer“

Pobunjeni univerzitet: reagovati na targetiranje Pavla Cicvarića na televiziji „Informer“

Mašina pre 1 minut
Održana vojna parada: Preleteli i francuski rafali, prikazan izraelski lanser raketa velikog dometa

Održana vojna parada: Preleteli i francuski rafali, prikazan izraelski lanser raketa velikog dometa

Beta pre 16 minuta
Vojni anatlitičar: Vojna parada u Beogradu je bila demonstacija poltičkog jednoumlja

Vojni anatlitičar: Vojna parada u Beogradu je bila demonstacija poltičkog jednoumlja

Beta pre 1 minut
Vojna parada 2025: Defilovali svi ešaloni Vojske Srbije, neka oružja i letelice prikazane po prvi put: Leteli i bombarderi i…

Vojna parada 2025: Defilovali svi ešaloni Vojske Srbije, neka oružja i letelice prikazane po prvi put: Leteli i bombarderi i "rafali, učestvovalo 10.000 ljudi (foto, video)

Blic pre 21 minuta
Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

BBC News pre 6 minuta