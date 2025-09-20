Gde gledati Adrianu Vilagoš u finalu Svetskog prvenstva?

Nova pre 34 minuta  |  Autor: Andrej Jakovljević
Gde gledati Adrianu Vilagoš u finalu Svetskog prvenstva?

Adriana Vilagoš, srpska atletičarka, biće deo finala discipline bacanje koplja na Svetskom prvenstvu u Tokiju, koje će početi u subotu od 14.05.

Bilo je malo drame na startu kvalifikacija za Vilagoš. U prvoj seriji je bacila 61,22, dok je u drugoj bila slabija – 61,11, a za automatski plasman u finale bilo je potrebno da baci 62,5 metara. Ipak, da je spremna za napad na zlato, Vilagoš je pokazala u trećoj seriji. Srpkinja je bacila čak 66,06 i praktično „oduvala“ konkurenciju i plasirala se u finale. To je bio treći rezultat na svetu ove sezone i nije mogla da sakrije sreću nakon gotovo perfektnog bacanja
Ključne reči

AtletikaSvetsko prvenstvoTokioTokijoAdriana Vilagoš

