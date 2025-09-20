Na Vojnoj paradi leteli i „rafali“: Nakon kratkog defilea odmah se vratili u Francusku

Nova pre 1 sat  |  Autor: Sanja Radovanović
Na Vojnoj paradi leteli i „rafali“: Nakon kratkog defilea odmah se vratili u Francusku

Danas je održana Vojna parada na prostoru oko Palate Srbija, u kojoj je, prema najavama Ministarstva odbrane, učestvovalo 10 000 učesnika, prikazano oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

Prvi put su prikazani javnosti izraelski raketni sistemi "PULS" i besposadna letelica "hermes 900", a tokom preleta avijacije, zajedno sa srpskim "migovima" leteli su i francuski "rafali". Vojni analitičar Aleksandar Radić ističe da su se "Francuzi" odmah po završetku kratkog defilea vratili nazad, te da je ova parada umesto narodne, bila SNS parada. I dok se na prostoru ispred Palate Srbija održavala Vojna parada kojoj su mogli da prisustvuju samo oni koji
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Vojna parada 2025: Sve je spremno za početak defilea: Učestvuje više od 10.000 ljudi, ulaz je besplatan (foto)

Vojna parada 2025: Sve je spremno za početak defilea: Učestvuje više od 10.000 ljudi, ulaz je besplatan (foto)

Blic pre 24 minuta
Srbija predstavila naoružanje, francuski "rafali" prvi put na nebu iznad Beograda

Srbija predstavila naoružanje, francuski "rafali" prvi put na nebu iznad Beograda

Bloomberg Adria pre 24 minuta
Štimac tvrdi da ga je Novak Nedić vređao tokom vojne parade na Novom Beogradu

Štimac tvrdi da ga je Novak Nedić vređao tokom vojne parade na Novom Beogradu

N1 Info pre 44 minuta
Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

BBC News pre 1 sat
Propust na vojnoj paradi: Zastava Srbije imala pet nijansi boja

Propust na vojnoj paradi: Zastava Srbije imala pet nijansi boja

Serbian News Media pre 1 sat
Radić: Vojna parada demonstracija političkog jednoumlja vlasti

Radić: Vojna parada demonstracija političkog jednoumlja vlasti

N1 Info pre 1 sat
Vojni analitičar Aleksandar Radić: Vojna parada “demonstracija političkog jednoumlja”

Vojni analitičar Aleksandar Radić: Vojna parada “demonstracija političkog jednoumlja”

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SNSVojna paradaFrancuska

Društvo, najnovije vesti »

Vučić: Čestitam pripadnicima Vojske Srbije na izuzetnoj pripremljenosti - vrlo dobro

Vučić: Čestitam pripadnicima Vojske Srbije na izuzetnoj pripremljenosti - vrlo dobro

RTV pre 4 minuta
Održana vojna parada "Snaga jedinstva" - pred 10.000 učesnika prikazano naoružanje, Rafal i Migovi iznad Beograda

Održana vojna parada "Snaga jedinstva" - pred 10.000 učesnika prikazano naoružanje, Rafal i Migovi iznad Beograda

RTV pre 14 minuta
Vojna parada 2025: Sve je spremno za početak defilea: Učestvuje više od 10.000 ljudi, ulaz je besplatan (foto)

Vojna parada 2025: Sve je spremno za početak defilea: Učestvuje više od 10.000 ljudi, ulaz je besplatan (foto)

Blic pre 24 minuta
Vučić, Kričak, tužilac Stefanović i Danilo – svi na jednoj slici sa Vojne parade FOTO

Vučić, Kričak, tužilac Stefanović i Danilo – svi na jednoj slici sa Vojne parade FOTO

Nova pre 14 minuta
Partnerka ga izbola nožem, on slagao da bi je zaštitio! Ivana (44) priznala zločin na Paliluli: Muškarac bio pijan u trenutku…

Partnerka ga izbola nožem, on slagao da bi je zaštitio! Ivana (44) priznala zločin na Paliluli: Muškarac bio pijan u trenutku haosa

Blic pre 14 minuta