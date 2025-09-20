Na Vojnoj paradi leteli i „rafali“: Nakon kratkog defilea odmah se vratili u Francusku

Danas je održana Vojna parada na prostoru oko Palate Srbija, u kojoj je, prema najavama Ministarstva odbrane, učestvovalo 10 000 učesnika, prikazano oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

Prvi put su prikazani javnosti izraelski raketni sistemi "PULS" i besposadna letelica "hermes 900", a tokom preleta avijacije, zajedno sa srpskim "migovima" leteli su i francuski "rafali". Vojni analitičar Aleksandar Radić ističe da su se "Francuzi" odmah po završetku kratkog defilea vratili nazad, te da je ova parada umesto narodne, bila SNS parada. I dok se na prostoru ispred Palate Srbija održavala Vojna parada kojoj su mogli da prisustvuju samo oni koji