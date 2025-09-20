Studenti Pravnog fakulteta mole tužioca Nenada Stefanovića da se upozna sa spisima predmeta, „da ne ispadne neozbiljan“

Studenti Pravnog fakulteta u Nišu mole glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića da se upozna sa spisima predmeta, da ne ispada neozbiljan, piše u saopštenju.

Povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu od 19.09.2025. godine, kako su naveli, kategorički odbacuju navode da se njihov kolega, Dimitrije Dimić, nalazi u bekstvu. Oni su istakli da je na zvaničnom sajtu VJT Beograd objavljeno saopštenje u kojem se navodi da je podnet optužni predlog Višem sudu u Beogradu protiv devet studenata zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike