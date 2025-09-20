Komedija od tužilaštva: Tvrde da je student u bekstvu, a on u kućnom pritvoru

Nedeljnik pre 6 sati
Komedija od tužilaštva: Tvrde da je student u bekstvu, a on u kućnom pritvoru

Student Pravnog fakulteta u Nišu Dimitrije Dimić (25) izjavio je da je skoro mesec dana pod merom kućnog pritvora, te da nisu tačne tvrdnje beogradskog Višeg javnog tužilaštva (VJT) da se nalazi u bekstvu.

Povodom tih navoda VJT je za Insajder navelo da on jeste bio u bekstvu, jer, kako je ukazalao, nije bio na adresi prijavljenog prebivališta u Aleksincu. Kako su naveli, prema podacima iz spisa predmeta, nije počela primena mere zabrane napuštanja stana, a da je shodno odredbi člana 209 stav 3 Zakonika o krivičnom postupku propisano da ukoliko okrivljeni prekrši izrečenu meru, u toj situaciji prema njemu može biti određen pritvor. „Tužilaštvo nije od Višeg suda u
