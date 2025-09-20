Student optužen za pozivanje na nasilnu promenu uređenja negira da je u bekstvu

Serbian News Media pre 1 sat
Student optužen za pozivanje na nasilnu promenu uređenja negira da je u bekstvu

Student Pravnog fakulteta u Nišu Dimitrije Dimić (25) izjavio je da je skoro mesec dana pod merom kućnog pritvora, te da nisu tačne tvrdnje beogradskog Višeg javnog tužilaštva (VJT) da se nalazi u bekstvu.

Povodom tih navoda VJT je, takođe za Insajder, navelo da on jeste bio u bekstvu, jer, kako je ukazalao, nije bio na adresi prijavljenog prebivališta u Aleksincu. Kako su naveli, prema podacima iz spisa predmeta, nije počela primena mere zabrane napuštanja stana, a da je shodno odredbi člana 209 stav 3 Zakonika o krivičnom postupku propisano da ukoliko okrivljeni prekrši izrečenu meru, u toj situaciji prema njemu može biti određen pritvor. “Tužilaštvo nije od Višeg
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Student Dimitrije Dimić demantuje VJT: Nisam u bekstvu, već u kućnom pritvoru

Student Dimitrije Dimić demantuje VJT: Nisam u bekstvu, već u kućnom pritvoru

N1 Info pre 47 minuta
Beogradsko tužilaštvo ni ne zna da je niški student u kućnom pritvoru

Beogradsko tužilaštvo ni ne zna da je niški student u kućnom pritvoru

Južne vesti pre 32 minuta
Studenti Pravnog fakulteta mole tužioca da se upozna sa spisima predmeta, „da ne ispadne neozbiljan“

Studenti Pravnog fakulteta mole tužioca da se upozna sa spisima predmeta, „da ne ispadne neozbiljan“

Rešetka pre 47 minuta
Studenti Pravnog fakulteta mole tužioca Nenada Stefanovića da se upozna sa spisima predmeta, „da ne ispadne neozbiljan“

Studenti Pravnog fakulteta mole tužioca Nenada Stefanovića da se upozna sa spisima predmeta, „da ne ispadne neozbiljan“

Nova pre 1 sat
Komedija od tužilaštva: Tvrde da je student u bekstvu, a on u kućnom pritvoru

Komedija od tužilaštva: Tvrde da je student u bekstvu, a on u kućnom pritvoru

Nedeljnik pre 3 sata
VJT: Sud u Beogradu nas nije obavestio da je student Dimić u kućnom pritvoru

VJT: Sud u Beogradu nas nije obavestio da je student Dimić u kućnom pritvoru

NIN pre 2 sata
VJT o studentu Dimiću: Nismo dobili obaveštenje da se predao

VJT o studentu Dimiću: Nismo dobili obaveštenje da se predao

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišTužilaštvoInsajderAleksinacsrbija

Regioni, najnovije vesti »

Privodi se kraju nedelja pirotskih brendova! Otvoren Festival sira i kačkavalja. Velika posećenost i ove godine

Privodi se kraju nedelja pirotskih brendova! Otvoren Festival sira i kačkavalja. Velika posećenost i ove godine

Plus online pre 22 minuta
Poznato kada počinju radovi na rekonstrukciji mosta u Sušici

Poznato kada počinju radovi na rekonstrukciji mosta u Sušici

InfoKG pre 16 minuta
Jubilarna 25. Velika izložba gljiva na kragujevačkom PMF-u

Jubilarna 25. Velika izložba gljiva na kragujevačkom PMF-u

Pressek pre 7 minuta
(Foto, video) ovde je glumac ubio taksistu: Vladimir sa bratom nasmrt pretukao Dejana u kafani: Prve slike sa mesta zločina u…

(Foto, video) ovde je glumac ubio taksistu: Vladimir sa bratom nasmrt pretukao Dejana u kafani: Prve slike sa mesta zločina u Čačku, treći napadač u bekstvu

Blic pre 17 minuta
„Mitrovačkim sokakom“: Novi festival tamburaške i izvorne muzike u Sremskoj Mitrovici

„Mitrovačkim sokakom“: Novi festival tamburaške i izvorne muzike u Sremskoj Mitrovici

Ozon pre 16 minuta