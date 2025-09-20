Borba sa građanima i sopstvenim demonima

Gostovanje Aleksandra Vučića na televiziji Informer prikazalo nam je i nešto novo – izraze lica prisutnih u studiju, koji su prvi put postali svesni da će neko uskoro morati da ga obavesti da tokom rata protiv naroda neće moći da na ulicu izvede i mornaricu. I da će tada biti bolje ne deliti prostoriju sa njim

Konačno smo videli Đuru Macuta za kog smo se uplašili da je netragom nestao tik iza inauguracije. Ne, nije se pojavio na svom matičnom Medicinskom fakultetu da bi ustanovio kako je došlo do kriminalne smene dekanke, ni u Rektoratu u Novom Sadu da bi zaštitio autonomiju fakulteta od najezde policije, a ponajmanje u Briselu da bi kao najvažnija politička figura u zemlji pokušao da sanira štetu nastalu nakon Vučićevih prostačkih uvreda upućenih evroposlanicima. Otišao