Policija je dobila odrešene ruke da radi šta hoće

Radar pre 33 minuta  |  Luka Petrušić
Policija je dobila odrešene ruke da radi šta hoće

Novi Sad je u celom ovom pokretu i dalje veoma važan simbolički. A važan je i zato što je stecište nekih kriminalnih aktivnosti stranke na vlasti. Oni ovde ordiniraju, ovde su im grupe za podršku… I zato je represija prema celom gradu, ne samo kampusu, veća nego negde drugde

Iako je dekan novosadskog DIF-a Patrik Drid u aprilu prvi put doveo policiju na neki od blokiranih fakulteta, tvrdeći da se pojam autonomije univerziteta neverovatno zloupotrebljava, još ozbiljniji udarac autonomiji zadao je dekan Filozofskog u Novom Sadu Milivoje Alanović. Njegovim pozivom MUP-u da ga zaštiti dok se bavi sanitarnim pripremanjem fakulteta za održavanje ispita (ne znamo da li su i sami hvatali metle u ruke), otpočela je prva policijska okupacija
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Borba sa građanima i sopstvenim demonima

Borba sa građanima i sopstvenim demonima

Radar pre 33 minuta
„Bolje biti Ćaci, ajd pomozi Bože“: Kako su naprednjaci upregnuli veštačku inteligenciju u svoju propagandu

„Bolje biti Ćaci, ajd pomozi Bože“: Kako su naprednjaci upregnuli veštačku inteligenciju u svoju propagandu

Nova pre 1 sat
Dva lica pravde u Srbiji: Ko i kako odlučuje o pritvoru?

Dva lica pravde u Srbiji: Ko i kako odlučuje o pritvoru?

Slobodna Evropa pre 3 sata
Naprednjačka mimikrija: Veštačkom inteligencijom protiv blokada, ajd' Bože pomozi

Naprednjačka mimikrija: Veštačkom inteligencijom protiv blokada, ajd' Bože pomozi

Radio 021 pre 4 sati
Odlučuje se sudbina ovogodišnjeg Sajma knjiga

Odlučuje se sudbina ovogodišnjeg Sajma knjiga

Vreme pre 6 sati
„Bolje biti Ćaci, ajd pomozi Bože“: Kako je SNS upregnuo veštačku inteligenciju u propagandu

„Bolje biti Ćaci, ajd pomozi Bože“: Kako je SNS upregnuo veštačku inteligenciju u propagandu

Vreme pre 6 sati
Đurđev: Spavači stranih agentura u policiji i državnoj administraciji moraju pod hitno dobiti otkaze i biti procesuirani

Đurđev: Spavači stranih agentura u policiji i državnoj administraciji moraju pod hitno dobiti otkaze i biti procesuirani

Euronews pre 9 sati

Ključne reči

Novi SadMUP

Politika, najnovije vesti »

"Uvek uz našu zemlju": Vučić ugostio Bin Zajeda: Posebno sam zahvalan što će biti gost na vojnoj paradi

"Uvek uz našu zemlju": Vučić ugostio Bin Zajeda: Posebno sam zahvalan što će biti gost na vojnoj paradi

Blic pre 38 minuta
Policija je dobila odrešene ruke da radi šta hoće

Policija je dobila odrešene ruke da radi šta hoće

Radar pre 33 minuta
Vučić sa bin Hamadom: "Srećan i beskrajno zahvalan što je došao u Beograd i što će biti prisutan na vojnoj paradi"

Vučić sa bin Hamadom: "Srećan i beskrajno zahvalan što je došao u Beograd i što će biti prisutan na vojnoj paradi"

Blic pre 3 minuta
Borba sa građanima i sopstvenim demonima

Borba sa građanima i sopstvenim demonima

Radar pre 33 minuta
Kosovo izgubilo stotine miliona evra iz IPA fondova EU zbog kaznenih mera

Kosovo izgubilo stotine miliona evra iz IPA fondova EU zbog kaznenih mera

Danas pre 3 minuta