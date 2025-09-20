Policija je dobila odrešene ruke da radi šta hoće

Novi Sad je u celom ovom pokretu i dalje veoma važan simbolički. A važan je i zato što je stecište nekih kriminalnih aktivnosti stranke na vlasti. Oni ovde ordiniraju, ovde su im grupe za podršku… I zato je represija prema celom gradu, ne samo kampusu, veća nego negde drugde

Iako je dekan novosadskog DIF-a Patrik Drid u aprilu prvi put doveo policiju na neki od blokiranih fakulteta, tvrdeći da se pojam autonomije univerziteta neverovatno zloupotrebljava, još ozbiljniji udarac autonomiji zadao je dekan Filozofskog u Novom Sadu Milivoje Alanović. Njegovim pozivom MUP-u da ga zaštiti dok se bavi sanitarnim pripremanjem fakulteta za održavanje ispita (ne znamo da li su i sami hvatali metle u ruke), otpočela je prva policijska okupacija