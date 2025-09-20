Skandal na vojnoj paradi – „napadač“ u žutom prsluku aluzija na studente

Rešetka pre 4 sati
Skandal na vojnoj paradi – „napadač“ u žutom prsluku aluzija na studente

Generalni sekretar Pokreta slobodnih građana (PSG) Aleksandar Radovanović osvrnuo se na demonstraciju tokom vojne parade „Snaga jedinstva“, gde je specijalna jedinica „Kobre“ prikazala odbranu štićene ličnosti.

On je ocenio da je „skandalozno“ što je „napadač“ u toj simulaciji bio obučen u žuti prsluk, što, kako tvrdi, jasno aludira na studentski pokret. – Skandal! Na prikazu kako ‘Kobre’ brane štićene ličnosti napadač je predstavljen u žutom prsluku, što je jasna aluzija na studentski pokret – naveo je Radovanović. Podsetimo, studenti su tokom protesta i šetnji postali prepoznatljivi upravo po nošenju žutih prsluka. Kada je reč o „Kobrama“, njihova prisutnost zabeležena
