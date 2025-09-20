Mali Čava slomljen: Kume, ne brini, paziću tvoju porodicu…

Komemoracija povodom smrti prerano preminulog nekadašnjeg kapitena Crvene zvezde i reprezentativca Srbije Dejana Milovanovića, odražana je na stadionu "Rajko Mitić".

Milovanović je preminuo u 41. godini od srčanog udara, smrt ga ja zadesila na terenu dok je igrato utakmicu za vetarane Zvezdare. Tokom govora pozlilo je Bošku Đurovskom, ali srećom se brzo osvestio. Komemoracija je zatim nastavljena. Emotivan govor imao je kum Dejana Milovanovića i nekadašnji saigrač u Crvenoj zvezdi Miloš Dimitrijević – Mali Čava: „Dragi prijatelji, porodico, okupili smo se ovde da odamo počast našem Dekiju. Još u ponedeljak me je kum pozvao i