Đurovskom pozlilo na komemoraciji - Bojić: Oseća se dobro

Sportski žurnal pre 1 sat
Đurovskom pozlilo na komemoraciji - Bojić: Oseća se dobro

Legendarni fudbaler našeg kluba je brzo povratio svest, a potom je prebačen u Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, gde je podvrgnut detaljnim pregledima - naveli su sa „Marakane“

Na komemoraciji za Dejana Milovanovića, Bošku Đurovskom je tokom držanja govora iznenada pozlilo. - Legendarni fudbaler našeg kluba je brzo povratio svest, a potom je prebačen u Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, gde je podvrgnut detaljnim pregledima - naveli su sa „Marakane“. Informacije o zdravstvenom stanju Zvezdinog asa je saopštio direktor Instituta prof. dr Milovan Bojić. - Boško se oseća dobro i dobrog je opšteg zdravstvenog stanja. Đurovski će
