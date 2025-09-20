Đurovskom pozlilo na komemoraciji - Bojić: Oseća se dobro

Legendarni fudbaler našeg kluba je brzo povratio svest, a potom je prebačen u Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, gde je podvrgnut detaljnim pregledima - naveli su sa „Marakane“

Na komemoraciji za Dejana Milovanovića, Bošku Đurovskom je tokom držanja govora iznenada pozlilo. - Legendarni fudbaler našeg kluba je brzo povratio svest, a potom je prebačen u Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, gde je podvrgnut detaljnim pregledima - naveli su sa „Marakane“. Informacije o zdravstvenom stanju Zvezdinog asa je saopštio direktor Instituta prof. dr Milovan Bojić. - Boško se oseća dobro i dobrog je opšteg zdravstvenog stanja. Đurovski će