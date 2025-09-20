„Snaga jedinstva“: Prikazani moćni sistemi, „hermes“, „puls“, ruska „krasuha“... /video, foto/

Velika vojna parada „Snaga jedinstva“ sa 10.000 učesnika održana je u Beogradu, na kojoj je prikazano oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata. Parada je održana povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave na prostoru ispred Palate Srbija.

Posetioci parade, kojoj su prisustvovali najviši državni zvaničnici, imali su priliku da vide defile ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije, kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima i plovnih objekata Rečne flotile, a program parade obuhvatio je i prikaz dela sposobnosti Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre", egzercir pripadnika Garde, kao i padobranski skok pripadnika 63. padobranske brigade. Predstavljeno je novo naoružanje Vojske