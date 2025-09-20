Danas velika vojna parada Srpske vojske, praznik za oči i dušu , evo kako će izgledati i kako sve možete pratiti događaj

na Novom Beogradu, uz direktan prenos na RTS. Na paradi je angažovano 10.000 učesnika, a pored prikaza svog umeća, pripadnici Vojske Srbije razviće i najdužu srpsku zastavu dugu 300 metara. O programu, učesnicima, gostima i svim servisnim informacijama pročitajte u ovom tekstu.Pored defilea jedinica i prikaza naoružanja, publiku očekuje atraktivan program Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, kao i Rečne flotile, sa oko 60 različitih letelica koje