Velika vojna parada "Snaga jedinstva" – "hermes" i "PULS" prvi put pred srpskom javnošću, let francuskih "rafala"

Vojna parada "Snaga jedinstva" održana ispred Palate "Srbija". Više od 10.000 učesnika predstavilo oko 2.500 jedinica naoružanja i vojne opreme, preko 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata. Prvi put prikazani javnosti izraelski raketni sistemi "PULS" i besposadna letelica “hermes 900“, potom dronovi samoubice "šedou", kao i ruski sistem za elektronsko ratovanje "Krasuha". Tokom preleta avijacije, zajedno sa srpskim "migovima" leteli i francuski "rafali". Prisustvovali najviši državni

Vojna parada "Snaga jedinstva" Vučić: Predstavljen ponos Srbije, hoćemo mir, ali čuvamo teritoriju Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je na vojnoj paradi "Snaga jedinstva 2025" predstavljen ponos Srbije i poručio da Srbija hoće mir, ali i da zna da sačuva svoju teritoriju i budućnost. Vučić je objavio na Instagram nalogu fotografije sa današnje parade koja je održana povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. "Ovo je