Nato preti Rusiji ponavljanjem 2015. nakon upada ruskih aviona u Estoniju: Šta se tada dogodilo?

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Nato preti Rusiji ponavljanjem 2015. nakon upada ruskih aviona u Estoniju: Šta se tada dogodilo?

Ministarka odbrane Litvanije: Turska je pre 10 godina postavila dobar primer

Talin je juče saopštio da su tri ruska borbena aviona MiG-31 ušla u estonski vazdušni prostor bez dopuštenja i tamo ostala ukupno 12 minuta. "Rusija je ove godine već četiri puta narušila estonski vazdušni prostor, što je samo po sebi neprihvatljivo, ali najnovije kršenje, tokom kojeg su tri borbena aviona ušla u naš vazdušni prostor, neviđeno je drsko", rekao je ministar spoljnih poslova Margus Tsahkna. Estonska vojska objasnila je da su ruske borbene avione
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Nato upozorio Rusiju na turski scenario: "Dali su dobar primer 2015, imajte to na umu"! Evo šta se tada dogodilo?

Nato upozorio Rusiju na turski scenario: "Dali su dobar primer 2015, imajte to na umu"! Evo šta se tada dogodilo?

Blic pre 47 minuta
Moskva odbacuje navode o narušavanju estonskog vazdušnog prostora

Moskva odbacuje navode o narušavanju estonskog vazdušnog prostora

Politika pre 1 sat
Tri ruska MiG-31 povredila estonski vazdušni prostor, NATO poslao F-35

Tri ruska MiG-31 povredila estonski vazdušni prostor, NATO poslao F-35

Aero.rs pre 2 sata
Rusi ušli u Estoniju ilegalno: Turci ih upozoravali 10 puta, Amerika sve znala, koji je sledeći potez?

Rusi ušli u Estoniju ilegalno: Turci ih upozoravali 10 puta, Amerika sve znala, koji je sledeći potez?

Mondo pre 3 sata
Baltik ključa! Estonija u pripravnosti posle upada ruskih aviona! To je "neviđeno bezobrazno", Tramp poručuje: "Ne volim kada…

Baltik ključa! Estonija u pripravnosti posle upada ruskih aviona! To je "neviđeno bezobrazno", Tramp poručuje: "Ne volim kada se to dešava, biće problema"

Kurir pre 2 sata
Estonija traži NATO konsultacije posle upada Rusije u vazdušni prostor

Estonija traži NATO konsultacije posle upada Rusije u vazdušni prostor

BBC News pre 4 sati
Estonija traži NATO konsultacije posle upada Rusije u vazdušni prostor

Estonija traži NATO konsultacije posle upada Rusije u vazdušni prostor

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOLitvanijaEstonijaRusijaTurskaRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

U Rusiji četiri osobe poginule od ukrajinskog napada, a u Ukrajini jedna od ruskog

U Rusiji četiri osobe poginule od ukrajinskog napada, a u Ukrajini jedna od ruskog

Nova pre 7 minuta
Trampova administracija nameće nova finansijska ograničenja Harvardu

Trampova administracija nameće nova finansijska ograničenja Harvardu

N1 Info pre 7 minuta
Kako je prošla Trampova poseta Velikoj Britaniji?

Kako je prošla Trampova poseta Velikoj Britaniji?

Danas pre 17 minuta
Zelenski će se sastati sa Trampom: Lideri Ukrajine i Amerike sutra u Njujorku na Generalnoj skupštini UN

Zelenski će se sastati sa Trampom: Lideri Ukrajine i Amerike sutra u Njujorku na Generalnoj skupštini UN

Blic pre 22 minuta
Military Watch: Ruske podmornice Jasenj-M sa Cirkonima velika pretnja zapadnim flotama

Military Watch: Ruske podmornice Jasenj-M sa Cirkonima velika pretnja zapadnim flotama

Pravda pre 17 minuta