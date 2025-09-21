Angelina se bori za medalju na SP u Tokiju: "Spremna za velike visine"

Srpska atletičarka Angelina Topić od 12.05 nastupa u finalu u disciplini skok uvis na Svetskom prvenstvu.

Topić je sa preskočenih metar i 92 centimetra prošla u finale. Ona je iz prvog pokušaja preskočila 183, 188 i 192 centimetra. Topić je rekla da je dobro radila na pripremama i da je bila potpuno koncentrisana na Svetsko prvenstvo. "Kvalifikacije su prošle bolje nego što sam mogla da zamislim, bilo je očekivano iz iskustva prethodnih prvenstava da će i visina 192 biti dovoljna za finale, iako je kvalifikaciona norma bila dosta jača, 197 centimetara. Bila sam