Afrička svinjska kuga širi se na istoku Hrvatske: Bolest otkrivena na farmi Belja u Sokolovcu, sve će biti eutanazirane!

Afrička svinjska kuga (ASK) širi se na istoku Hrvatske, a vlasti su upozorile da je reč o najvećem žarištu bolesti do sada, prenose hrvatski mediji.

U Osijeku je održan sastanak Nacionalnog kriznog štaba za kontrolu i suzbijanje ASK-a, kojem su prisustvovali potpredsednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić, kao i ministar odbrane Ivan Anušić, preneo je portal Index.hr. Vlajčić je potvrdio da je bolest otkrivena na farmi Belja u Sokolovcu, gde se nalazi oko 10.000 svinja, kao i u Nemetinu. "Sve će biti eutanazirane. Dosad smo izgubili 41.000 svinja, a sada ćemo izgubiti i više od 50.000. To je više od
