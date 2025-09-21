Katastrofa u komšiliku: Opasna bolest se izmakla kontroli, eutanazirano desetine hiljada stoke

Afrička svinjska kuga (ASK) širi se na istoku Hrvatske, a vlasti upozoravaju da je u pitanju najveće žarište bolesti do sada.

U Osijeku je održan sastanak Nacionalnog kriznog štaba za kontrolu i suzbijanje ASK, kojem su prisustvovali potpredsednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić, kao i ministar odbrane Ivan Anušić. Vlajčić je potvrdio da je bolest otkrivena na farmi Belja u Sokolovcu, gde se nalazi oko 10.000 svinja, kao i u Nemetinu. - Sve će biti eutanazirane. Do sada smo izgubili 41.000 svinja, a sada ćemo izgubiti i više od 50.000. To je više od pet procenata ukupnog