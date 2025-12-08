Više od 50 mesta u Srbiji nema alternativu NIS-ovim pumpama

Ministarka energetike Dubrakva Đedović Handanović izjavila je da je situacija nakon američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) "sve složenija i kompleksnija" i da država činiti sve da obezbedi snabdevenost tržišta naftnim derivatima.

Ona je posle sastanka timova za energetsku stabilnost i bezbednost u Predsedništvu Srbije 8. decembra rekla da je veliki broj pravnih lica već prešao na novog snabdevača ili traži alternative. Handanović je navela i da 51 naselje nema alternativu za snabdevanje gorivom, jer se na njihovoj teritiriji nalaze samo NIS-ove benzinske stanice. "Građani ne treba da imaju sumnje da će država učiniti sve da očuva stabilnost snabdevanja", rekla je ministarka i dodala da su