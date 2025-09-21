(Mapa): Srbiju će tačno ovog dana nadviti crni oblaci! Poznata detaljna prognoza, RHMZ upalio meteoalarm, pazite se ove dve opasne pojave

Zvanično leto još uvek traje, sve do ponedeljka, 22. septembra kada počinje jesen. Međutim, uprkos astronomskim procenama, vreme sredinom i u drugoj polovini septembra u Srbiji je pravo letnje, a temperature su iznad proseka za ovo doba godine. Početkom nedelje očekuju nas temperature iznad 30 stepeni Celzijusa, a evo kada sledi zahlađenje i pravo jesenje vreme.

Do kraja dana možemo da uživamo u sunčanom i toplom vremenu, duvaće slab do umeren, južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 28 do 31 stepeni Celzijusa, najavio je RHMZ. Zanimljivo je da je danas u Srbiji na snazi zeleni meteoalarm, što znači da nema upozorenja na bilo kakvu vremensku nepogodu. "Zelena boja predstavlja da skoro nećemo imati ni oblačka, što bi se reklo, od narednih dana, danas i narednih dana. Dakle, kalendarsko leto završavamo sa pravim