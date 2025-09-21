Todorović: Naredna tri dana toplo, a u petak i za vikend zahlađenje i kiša

NIN pre 3 sata  |  Tanjug
Todorović: Naredna tri dana toplo, a u petak i za vikend zahlađenje i kiša
Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je danas da se u Srbiji u naredna tri dana očekuje toplo vreme, a nakon toga sporadična i slaba kiša, dok u petak i za vikend sledi "pravo osveženje". "U sredu će već biti mali znak promene pošto će početi da prilaze oblaci, možda čak i uveče sredu na četvrtak bude neka sporadična kiša, ali gotovo zanemarljivo. Osetiće se ono pravo osveženje 26, 27. i 28. septembra kada maksimalna temperatura bude niža za neki desetak stepeni,
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

(Mapa): Srbiju će tačno ovog dana nadviti crni oblaci! Poznata detaljna prognoza, RHMZ upalio meteoalarm, pazite se ove dve…

(Mapa): Srbiju će tačno ovog dana nadviti crni oblaci! Poznata detaljna prognoza, RHMZ upalio meteoalarm, pazite se ove dve opasne pojave

Blic pre 21 minuta
Toplo i narednih dana

Toplo i narednih dana

Ozon press pre 51 minuta
Vremenska prognoza 22. septembar 2025.

Vremenska prognoza 22. septembar 2025.

RTS pre 1 sat
(Mapa): Srbiju će tačno ovog dana nadviti crni oblaci! Poznata detaljna prognoza, RHMZ upalio meteoalarm, pazite se ove dve…

(Mapa): Srbiju će tačno ovog dana nadviti crni oblaci! Poznata detaljna prognoza, RHMZ upalio meteoalarm, pazite se ove dve opasne pojave

Blic pre 1 sat
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 22. do 28. septembra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 22. do 28. septembra)

Pressek pre 3 sata
Uskoro kreće košava, negde će i da pljušti! Rhmz objavio kada se vreme skroz menja (foto)

Uskoro kreće košava, negde će i da pljušti! Rhmz objavio kada se vreme skroz menja (foto)

Alo pre 3 sata
Todorović: Naredna tri dana toplo, a u petak i za vikend zahlađenje i ponegde kiša

Todorović: Naredna tri dana toplo, a u petak i za vikend zahlađenje i ponegde kiša

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognozakisa

Društvo, najnovije vesti »

Kad se upali lampica za AdBlue: Koliko stvarno može da vas košta kvar

Kad se upali lampica za AdBlue: Koliko stvarno može da vas košta kvar

Danas pre 21 minuta
Kako je srpska trobojka postala zastava duginih boja – greška ili poruka?

Kako je srpska trobojka postala zastava duginih boja – greška ili poruka?

Danas pre 6 minuta
Građane Srbije očekuje novo pravilo za ulazak u EU – obavezno davanje otisaka prstiju i fotografije lica. Dve zemlje iz…

Građane Srbije očekuje novo pravilo za ulazak u EU – obavezno davanje otisaka prstiju i fotografije lica. Dve zemlje iz regiona počinju primenu ove mere

Nova pre 16 minuta
U Madridu u istoj ulici dve vrednosti temperature – red drveća menja sve

U Madridu u istoj ulici dve vrednosti temperature – red drveća menja sve

RTS pre 1 minut
Požar u beogradskom soliteru

Požar u beogradskom soliteru

RTS pre 21 minuta