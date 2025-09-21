Todorović: Naredna tri dana toplo, a u petak i za vikend zahlađenje i kiša

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je danas da se u Srbiji u naredna tri dana očekuje toplo vreme, a nakon toga sporadična i slaba kiša, dok u petak i za vikend sledi "pravo osveženje". "U sredu će već biti mali znak promene pošto će početi da prilaze oblaci, možda čak i uveče sredu na četvrtak bude neka sporadična kiša, ali gotovo zanemarljivo. Osetiće se ono pravo osveženje 26, 27. i 28. septembra kada maksimalna temperatura bude niža za neki desetak stepeni,