Uskoro kreće košava, negde će i da pljušti! Rhmz objavio kada se vreme skroz menja (foto)

Alo pre 43 minuta
Uskoro kreće košava, negde će i da pljušti! Rhmz objavio kada se vreme skroz menja (foto)

Ovoga jutra će biti prohladno, naročito u jugozapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ)

U toku dana očekuje se sunčano i veoma toplo vreme za ovaj period godine. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. RHMZ Najniža temperatura biće od 8 do 18 stepeni, a najviša od 29 do 33. U Beogradu će danas biti sunčano i toplo uz umeren, povremeno jak jugoistočni vetar. RHMZ Pogledaj galeriju RHMZ Pogledaj galeriju RHMZ Pogledaj galeriju RHMZ
(Mapa): Srbiju će tačno ovog dana nadviti crni oblaci! Poznata detaljna prognoza, RHMZ upalio meteoalarm, pazite se ove dve opasne pojave

Todorović: Naredna tri dana toplo, a u petak i za vikend zahlađenje i kiša

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 22. do 28. septembra)

(Mapa): Srbiju će tačno ovog dana nadviti crni oblaci! Poznata detaljna prognoza, RHMZ upalio meteoalarm, pazite se ove dve opasne pojave

Todorović: Naredna tri dana toplo, a u petak i za vikend zahlađenje i ponegde kiša

Nakon toplog vremena očekuje nas septembarska kiša: Kakva je prognoza za ostatak meseca?

Ova prekretnica brzo donosi hladnije vreme Nedeljko Todorović najavio promenu, ova 3 dana će biti ključna

Porfirije služio liturgiju u manastiru Rajinovac povodom praznika Mala Gospojina

Zakon o dobrobiti životinja izazvao buru: Zbog čega aktivisti upozoravaju da izmene nisu dobre

Porfirije služio liturgiju u manastiru Rajinovac povodom praznika Mala Gospojina

Vlast posekla 30 mladih stabala kod Palate Srbija zbog Vojne parade VIDEO

Patrijarh Porfirije: Jedina konstanta u svetu je prolaznost

