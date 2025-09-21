Uskoro kreće košava, negde će i da pljušti! Rhmz objavio kada se vreme skroz menja (foto)

Ovoga jutra će biti prohladno, naročito u jugozapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ)

U toku dana očekuje se sunčano i veoma toplo vreme za ovaj period godine. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. RHMZ Najniža temperatura biće od 8 do 18 stepeni, a najviša od 29 do 33. U Beogradu će danas biti sunčano i toplo uz umeren, povremeno jak jugoistočni vetar.