Težak sudar kod Beogradskog sajma, povređeno petoro mladih: Prebačeni na reanimaciju, vatrogasci ih izvlačili iz smrskanog vozila (foto, video)

U sudaru dva putnička automobila kod Beogradskog sajma, rano jutros, teže je povređeno pet mladih osoba. Vatrogasno-spasilačka jedinica izvlačila ih je iz automobila.

Sudar automobila dogodio se nešto posle 4 sata ujutru. U svakom automobilu je bilo po pet mladih osoba, dvadesetogodišnjaka, potvrdio je dr Nebojša Josipović uz Hitne pomoći. Doktor Josipović je naveo da je pet mladih osoba bilo sa teškim povredama, vatrogasci su ih najpre izvukli iz automobila, a zatim im je ukazana pomoć. Zbrinuti su, imobilisani i prevezeni u salu za reanimaciju, rekao je dr Josipović, dodajući da je u toku dalja dijagnostika i lečenje.
