Petoro mladih teško povređeno u sudaru kod Beogradskog sajma, vatrogasci ih izvukli iz automobila

N1 Info pre 1 sat  |  RTS
U sudaru dva putnička automobila kod Beogradskog sajma, rano jutros, teže je povređeno pet mladih osoba, rečeno je RTS-u.

Vatrogasno-spasilačka jedinica izvukla ih je iz automobila. Sudar automobila dogodio se nešto posle četiri sata ujutru. U svakom automobilu je bilo po pet mladih osoba, dvadesetogodišnjaka, rekao je za RTS dr Nebojša Josipović. Doktor Josipović je naveo da je pet mladih osoba bilo sa teškim povredama, vatrogasci su ih najpre izvukli iz automobila, a zatim im je ukazana pomoć. Zbrinuti su, imobilisani i prevezeni u salu za reanimaciju, rekao je dr Josipović,
