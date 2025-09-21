Jeziv sudar kod Sajma: Petoro mladih teško povređeno, vatrogasci ih izvlačili iz automobila

Nova pre 3 sata  |  Autor: RTS
Jeziv sudar kod Sajma: Petoro mladih teško povređeno, vatrogasci ih izvlačili iz automobila

U sudaru dva putnička automobila kod Beogradskog sajma, rano jutros, teže je povređeno pet mladih osoba, prenosi RTS.

Vatrogasno-spasilačka jedinica ih je izvukla iz automobila. Sudar automobila dogodio se nešto posle 4 sata ujutru. U svakom automobilu je bilo po pet mladih osoba, dvadesetogodišnjaka, rekao je za RTS dr Nebojša Josipović. Doktor Josipović je naveo da je pet mladih osoba bilo sa teškim povredama, vatrogasci su ih najpre izvukli iz automobila, a zatim im je ukazana pomoć. Zbrinuti su, imobilisani i prevezeni u salu za reanimaciju, rekao je dr Josipović, dodajući da
