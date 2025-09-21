Vučić: Više od 47.000 ljudi na paradi, a kod opštine Novi Beograda najviše 237 onih koji su se odazvali pozivu studenata u blokadi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se sve u zemlji promenilo i da je paradi "Snaga jedinstva", prema podacima Vojno-bezbednosne agencije, prisustvovalo 47.392 gledaoca, dok je, kako je naveo, kod opštine Novi Beograda bilo najviše 237 onih koji su se odazvali pozivu studenata u blokadi.

"Već danas ste mogli da vidite kako ćemo da spasavamo sve one koji su blokirali Srbiju. Videli ste odnos naroda prema njima. Videli ste i šta im narod govori. Videli ste da ih se niko više ne plaši", rekao je Vučić na zajedničkoj konfereniciji za novinare sa predsednikom RS Miloradom Dodikom u Palati ''Srbija''. Dodao je da se nada da će se do 27. septembra vratiti iz Amerike da se priključi skupovima protiv blokada. "Verujem da će biti impresivno i prelepo na oko