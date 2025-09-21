Predsednik izneo brojeve: Koliko je ljudi prisustvovalo vojnoj paradi u Beogradu, a koliko je protestovalo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je odbacio kritike povodom današnjeg održavanja vojne parade i ukazao da joj je prisustovalo više od 47.000 građana „za razliku od 237 onih“ koji ga „kritikuju u pojedinim medijima i na društvenim mrežama“.

On je na konferenciji za novinare u Beogradu sa liderom vladajuće koalicije u Republici Srpskoj Miloradom Dodikom ocenio kao „svemirski“ izgled i funkcionalnost Vojske Srbije, u poređenju s periodom pre dolaska na vlast Srpske napredne stranke čije je on član. Izrazio je zahvalnost stranim delegacijama koje su došle, a posebno iz UAE. Rekao je da je na paradi bilo 47.392 građana, odnosno da ih je „toliko prošlo kroz vrata“ – dva ulaza na dva kraja prostora u Novom