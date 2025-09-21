MUP: U Pančevu zaustavljen vozač audija koji je vozio 252 km/h

Danas pre 14 sati  |  FoNet
MUP: U Pančevu zaustavljen vozač audija koji je vozio 252 km/h

Saobraćajna policija danas je oko 14 časova presretačem zaustavila vozilo „audi“ koje se na državnom putu Pančevo-Opovo u Pančevu kretalo brzinom od 252,8 kilometra na čas, na delu puta gde je brzina ograničena na 80 kilometara na čas, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Vozilom je upravljao tridesetjednogodišnji A. J, za kog je testiranjem utvrđeno da je bio pod dejstvom kokaina. Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama i protiv njega će biti podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, navedeno je u saopštenju.
