Srpski basketaši preko Hrvatske stigli do finala Svetskog prvenstva

Srpski basketaši su se plasirali u finale Svetskog prvenstva u konkurenciji igrača do 23 godine, gde će igrati protiv Litvanije.

Oni su u velikoj borbi sa Hrvatskom u kineskom Ćionganu uspeli da izađu kao pobednici u polufinalu (17:10) i tako su overili medalju. Reprezentaciju Srbije na ovom prvenstvu čine Miloš Cvrkota, Marko Đorđević, Lazar Kovačević i Vuk Vukićević. Srbija je u grupnoj fazi imala skor 3-1, a poraženi od Češke posle produžetka na samom startu. U četvrtfinalu su ranije danas bili ubedljivo bolji od Letonaca 21:10,