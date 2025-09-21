Srpski basketaši preko Hrvatske stigli do finala Svetskog prvenstva

Danas pre 46 minuta  |  M. L.
Srpski basketaši preko Hrvatske stigli do finala Svetskog prvenstva

Srpski basketaši su se plasirali u finale Svetskog prvenstva u konkurenciji igrača do 23 godine, gde će igrati protiv Litvanije.

Oni su u velikoj borbi sa Hrvatskom u kineskom Ćionganu uspeli da izađu kao pobednici u polufinalu (17:10) i tako su overili medalju. Reprezentaciju Srbije na ovom prvenstvu čine Miloš Cvrkota, Marko Đorđević, Lazar Kovačević i Vuk Vukićević. Srbija je u grupnoj fazi imala skor 3-1, a poraženi od Češke posle produžetka na samom startu. U četvrtfinalu su ranije danas bili ubedljivo bolji od Letonaca 21:10,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Mladi basketaši savladali Hrvate i stigli do finala Svetskog prvenstva

Mladi basketaši savladali Hrvate i stigli do finala Svetskog prvenstva

RTS pre 46 minuta
Bravo! Basketaši Srbije pobedili Hrvatsku i boriće se za zlato na Svetskom prvenstvu do 23 godine

Bravo! Basketaši Srbije pobedili Hrvatsku i boriće se za zlato na Svetskom prvenstvu do 23 godine

Večernje novosti pre 31 minuta
Srbija pobedila Hrvatsku

Srbija pobedila Hrvatsku

Politika pre 41 minuta
Italija se pridružila Turskoj i Poljskoj u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Italija se pridružila Turskoj i Poljskoj u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Danas pre 1 sat
Orlići preko Hrvata do finala Svetskog prvenstva

Orlići preko Hrvata do finala Svetskog prvenstva

Sportski žurnal pre 56 minuta
Bravo, momci! Naši basketaši su u polufinalu Svetskog prvenstva! Sledi okršaj sa Hrvatskom! Evo kada je borba za finale!

Bravo, momci! Naši basketaši su u polufinalu Svetskog prvenstva! Sledi okršaj sa Hrvatskom! Evo kada je borba za finale!

Kurir pre 56 minuta
Sjajni basketaši u finalu SP: Za titulu igraju u 14.55; Vukićević poručio: Došli smo po zlato

Sjajni basketaši u finalu SP: Za titulu igraju u 14.55; Vukićević poručio: Došli smo po zlato

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoHrvatskaLitvanijaČeška

Sport, najnovije vesti »

Angelina Topić bronzana na Svetskom prvenstvu u Tokiju

Angelina Topić bronzana na Svetskom prvenstvu u Tokiju

RTV pre 0 minuta
Angelina Topić osvojila bronzanu medalju u skoku uvis na Svetskom prvenstvu

Angelina Topić osvojila bronzanu medalju u skoku uvis na Svetskom prvenstvu

NIN pre 0 minuta
Gotova drama u Tokiju - Angelina Topić bronzana na Svetskom prvenstvu!

Gotova drama u Tokiju - Angelina Topić bronzana na Svetskom prvenstvu!

RTS pre 0 minuta
Bravo: Angelina Topić osvojila bronzu na Svetskom prvenstvu

Bravo: Angelina Topić osvojila bronzu na Svetskom prvenstvu

Danas pre 0 minuta
Gasperini "kupio" navijače, Rim u znaku "vučice", heroj je Pelegrini

Gasperini "kupio" navijače, Rim u znaku "vučice", heroj je Pelegrini

Sportske.net pre 16 minuta