Uhapšen muškarac nakon napada na policajce

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Uhapšen muškarac nakon napada na policajce

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da su policajci uhapsili A.

Č. (25) zbog sumnje da je izvršio krivično delo sprečavanje službenog lica u obavljanju službene radnje, dok će protiv dvadesetčetvorogodišnje devojke biti podneta krivična prijava u redovnom postupku za isto krivično delo. Oni se terete da sinoć, nakon što su prijavili da im je nepoznato lice polomilo prozor, policijskim službenicima koji su došli da provere njihove navode, nisu otvorili vrata, a nakon što su policajci izašli ispred zgrade, oni su ih vređali,
