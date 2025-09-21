Delije odabrale igrača utakmice: Ovo se dugo nije desilo u domaćim okvirima!

Golman posle dugo vremena glavni akter crveno-belih u prvenstvu! Crvena zvezda je u 177. večitom derbiju dobila Partizan u Humskoj rezultatom 2:1, što je prvi put nakon više od pola veka da su crveno-beli slavili uzastopno na stadionu najvećeg rivala.

Zanimljivo je da u proteklih deset godina gotovo nikada glavni akter utakmice nije bio golman Crvene zvezde, pa čak i kada je Partizan pobeđivao i više pretio u mečevima, golmani crveno-belih retko su bili na nivou. To se sinoć promenilo, jer je Mateus izglasan za igrača utakmice od strane navijača velikana iz Beograda. Објава коју дели FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) Brazilac je imao četiri odbrane, od čega dve neverovatne, najpre je skinio Jurčeviću zicer sa
